На севере Косово начались столкновения между правоохранителями и сербами: есть ранены. Видео

В результате столкновений в городе Звечаны на севере частично признанного Косово пострадали миротворцы Североатлантического альянса в составе миссии KFOR и сербы, протестовавшие под админзданием из-за непризнания местных выборов. Косовский спецназ открыл по сербам огонь из автоматов Калашникова.

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Об этом сообщают местные СМИ. Пострадали более 50 человек (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

Сербия развернула Вооруженные силы у административной границы с Косовом. Ситуация в Звечанах обострилась в понедельник после того, как члены просербской местной партии "Сербский список" отказались выполнять распоряжение миротворцев отойти от здания муниципалитета, и прорвали кордон полицейских и миротворцев. В ответ те применили свето-шумовые гранаты и, как пишут сербские СМИ, огнестрельное оружие.

В настоящее время сообщается о 41 пострадавшем миротворце НАТО, в том числе 11 итальянцах, чей контингент является одним из самых многочисленных в Косово. Позже в заявлении были приведены данные об около 25 пострадавших миротворцах.

По словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, трое из пострадавших итальянцев находятся в тяжелом состоянии, но их жизни ничего не угрожает.

"Хочу выразить свою солидарность с солдатами миссии KFOR, которые пострадали в Косово во время столкновений между сербскими демонстрантами и косовской полицией", – подчеркнул он.

Со стороны сербов, по данным сербского государственного вещателя РТС, пострадали более 50 человек. Из них один находится в критическом состоянии, еще двое – в тяжелом. Среди пострадавших есть и бывший глава Звечан Драгиша Милович, у которого ранение грудной клетки.

В ответ на происходящее президент Сербии Александр Вучич выступил с экстренным заявлением. Он обвинил главу правительства Косово Альбина Курти в попытке поссорить Сербию и НАТО.

"Все дело в желании Альбина Курти спровоцировать большой конфликт между сербами и НАТО, и он один виноват во всем происходящем, сейчас умывает руки и говорит, что непричастен к этому", — сказал Вучич.

Также, по словам Вучича в ходе столнковений пострадало 52 серба, трое из которых получили тяжелые ранения, и 41 военнослужащий KFOR.

Что известно о конфликте Косово и Сербии

Вследствие войны 1999 года между сербами и албанцами Косово перешло под контроль ООН, хотя де-юре оставалось автономией в составе Сербии. Независимость республики признает 101 страна ООН.

Сербия до сих пор не признает независимость Косово, поэтому оно не имеет окончательного признания в мире. При этом республика является потенциальным кандидатом на вступление в ЕС.

Албанское большинство (92%), проживающее в Косово, которое и требовало независимости, контролирует всю территорию края, за исключением нескольких громад, где большинство составляют сербы.

Украина не признает независимости Косово. Глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко в сентябре 2022 года пояснил, что одной из причин такой позиции может быть опасение, что Украину обвинят в непоследовательности позиции относительно территориальной целостности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 27 февраля в Брюсселе Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти договорились о нормализации отношений между двумя странами, согласившись на предложение ЕС, которое поддержали 27 государств-членов.

– В конце 2022 года армия Сербии заявила о "наивысшем уровне боевой готовности" после недели эскалации между Сербией и Косово.

– Курти обвинил Россию в нагнетании ситуации в Сербии из-за своих провалов в Украине.