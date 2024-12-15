На севере Франции в результате стрельбы погибли четыре человека: что известно

В субботу, 14 декабря, вблизи города Дюнкерк на севере Франции произошла стрельба. В результате инцидента погибли четыре человека – два агента службы безопасности и два мигранта.

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Об этом сообщает Reuters. Стрельба случилась в Лоон-Плаж, в этом муниципалитете расположено несколько лагерей для мигрантов.

По данным французских СМИ, 22-летний мужчина сдался местным властям после стрельбы. Он заявил, что это он был нападавшим, а также добавил, что ранее в тот же день убил пятого человека в соседнем городе.

Сообщается, что в машине мужчины обнаружили еще три единицы оружия.

"Представители Министерства внутренних дел и Министерства юстиции пока не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию. Пока не ясно, какими были мотивы стрельбы", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 11 декабря неподалеку от Иерусалима террорист устроил стрельбу, в результате которой погиб 10-летний мальчик. Еще три человека получили ранения средней и легкой степени тяжести.

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