Недалеко от Иерусалима произошел теракт: погиб 10-летний ребенок, есть раненые – The Times of Israel

Вечером 11 декабря недалеко от Иерусалима террорист устроил стрельбу, вследствие которой погиб 10-летний мальчик. Еще трое людей получили ранения средней и легкой степени тяжести.

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Армия обороны Израиля прочесывает территорию в поисках стрелка. Об этом сообщает The Times of Israel.

Злоумышленник напал на автобус, следовавший в Иерусалим. Вооруженный мужчина обстрелял пассажиров на перекрестке возле палестинского города Аль-Хадер, после чего автобус с ранеными отправился на контрольно-пропускной пункт "Туннели".

В ЦАХАЛ заявили, что террористу удалось скрыться с места преступления, поэтому войска устанавливают блокпосты на дорогах, окружая Вифлеем в рамках охоты на стрелка.

Нападение произошло после того, как накануне трое израильтян получили легкие ранения в результате обстрела во время посещения гробницы Иосифа в палестинском городе Наблус. Также в минувшие выходные на юге Западного берега реки Иордан произошел теракт, в результате которого один военный получил тяжелое ранение.

Напомним, военнослужащие Армии обороны Израиля заявили, что ликвидировали двух командиров террористической группировки ХАМАС, которые руководили нападением на страну 7 октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что 29 ноября в Израиле террорист ХАМАС открыл огонь по гражданскому автобусу на Западном берегу реки Иордан. В результате теракта по меньшей мере восемь человек получили ранения, трое из них – серьезные.

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