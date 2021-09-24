На Сардинии задержан экс-глава правительства Каталонии: в чем его обвиняют

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон был задержан итальянской пограничной полицией на Сардинни. Это произошло 23 сентября в международном аэропорту Альгеро провинции Сассари, куда он прилетел из Брюсселя.

Политик, которого называют "лидером каталонских сепаратистов", собирался принять участие в собрании Adifolk и встретиться с региональным главой и омбудсменом острова. О задержании сообщается в его Telegram-канале.

Известно, что в эту пятницу Пудчемон предстанет в Апелляционном суде Сассари, судьи которого обладают юрисдикцией принимать решения о его освобождении или экстрадиции. Дальнейшую информацию пресс-служба политика пообещала предоставить позже.

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Тем временем адвокат экс-главы каталонского правительства Гонсало Бойе сообщил, что задержание провели на основании европейского ордера на арест Пудчемона от 14 октября 2019 года. Хотя его действие по решению Европейского суда ранее было приостановлено, пишет Reuters со ссылкой на слова правозащитника.

Орден выдала испанская сторона, добивающаяся экстрадиции политика в связи с его участием в борьбе за независимость Каталонии в 2017 году.

Пучдемона обвинили в подстрекательстве к мятежу, говоря, что тогда он помог организовать референдум, который испанские суды признали незаконным. Те события привели к крупнейшему за последние десятилетия политическому кризису в Испании. Потери оценивали примерно в один миллиард евро.

В марте этого года Европейский парламент лишил Карлеса Пучдемона иммунитета, которым он пользовался с 2019 года. Он жил в добровольном изгнании в Бельгии.

Напомним: 27 октября 2017 года парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию. Сразу после этого Мадрид ввел в автономии прямое правление и объявил о роспуске каталонского парламента.

На внеочередных парламентских выборах в Каталонии победили представители трех партий, выступавших за независимость региона. Пучдемон, который уже в то время находился в Брюсселе, назвал итоги голосования "пощечиной" для Мадрида, который проиграл "им же инициированный плебисцит". Он потребовал от испанских властей отмены 155-й статьи Конституции о прямом правлении центра.

Испания оценила потери от кризиса, возникшего вследствие желания Каталонии получить независимость, примерно в один миллиард евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019-м Карлес Пучдемон говорил, что Каталония, в случае получения независимости, как новая страна будет обязательно дружить с Россией.