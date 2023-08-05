'Всех объединяет приоритет международного права': Зеленский рассказал, как проходит саммит в Саудовской Аравии. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе саммита в Джидде (Саудовская Аравия), на котором советники лидеров 42 государств обсуждают нашу Формулу мира. По его словам, всех участников встречи объединяет приоритет международного права.

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Об этом Зеленский сказал в субботу, 5 августа, в своем вечернем обращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он отметил, что именно для этого Украина и предложила Формулу мира – для восстановления международного порядка.

"Международный порядок, основанный на правилах и нарушенный российской агрессией, должен быть восстановлен. Очень важно, что там, на полях встречи в Джидде, проходят и двусторонние переговоры с партнерами. Спасибо нашей делегации за эту работу: консолидация мира – это одна из главных задач. Чем больше будет консолидация мира ради восстановления справедливого мира, тем быстрее будет положен конец бомбам, ракетам, которыми Москва хочет подменить нормы международного права", – сказал гарант.

Подробнее о ходе саммита в Джидде читайте в нашем материале.

Зеленский также прокомментировал очередную российскую ракетную атаку на Украину, во время которой враг запустил "Кинжалы" и "Калибры". Оккупанты били по "Мотор Сичи" и по Хмельнитчине. Часть ракет удалось сбить, за что президент поблагодарил наших воинов противовоздушной обороны.

"Но сколько бы ни было таких российских атак, все равно они врагу ничего не дадут. Все равно мы защитим свободу для Украины, для всех наших людей. И международное право России не удастся подменить террором, кризисами или любым запугиванием. Буквально каждая неделе придает мировой действительно силы для защиты нормальной жизни", – добавил он.

Также президент поблагодарил Службу безопасности Украины, Военно-морские силы и каждого воина, которые восстанавливают справедливость и приучают Россию к потерям.

"Украина в этой войне победит. Мир в этой войне победит. Правда в этой войне победит. Главное, чтобы мы все в Украине и в мире, кто ценит нормальную жизнь, работали на сто процентов без какой-либо остановки ради победы. Наше единство, наше умение наращивать силу, а также умение возвращать войну туда, откуда она пришла. Именно это для России наиболее ощутимо", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в эти выходные Украина совершила новый рывок на встрече в Саудовской Аравии, чтобы заручиться поддержкой десятков стран, оставшихся в стороне от войны. Это начало более широкой кампании по наращиванию дипломатии, чтобы изолировать и ослабить Россию.

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