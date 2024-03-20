На саммите ЕС будут рассматривать перевод экономики на 'военную основу' и закупку оружия для Украины, – Мишель

Президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите ЕС, который состоится 21-22 марта, будет рассмотрен перевод экономики Евросоюза на "военную основу". Также лидеры будут говорить о закупке оружия для Украины, которая дает отпор российской агрессии.

Быстрое предоставление военной помощи Украине, в частности, такие инициативы как закупка Чехией боеприпасов, является первоочередной задачей для ЕС. Об этом говорится в письме-приглашении к членам Европейского совета.

"Этот саммит станет возможностью укрепить и ускорить эти усилия. Кроме того, мы должны сосредоточиться на эффективном внедрении и выполнении наших санкций, а также на усилении наших усилий по использованию сверхдоходов от замороженных активов", – пишет Мишель.

По его словам, сейчас пришло время для настоящей смены парадигмы европейской безопасности и обороны. В последние десятилетия Европа не инвестировала достаточно в свою безопасность и оборону. Однако сейчас она столкнулась с наибольшей угрозой безопасности со времен Второй мировой войны, поэтому пора принять радикальные и конкретные шаги, чтобы быть готовыми к обороне и поставить экономику ЕС на "военную основу".

"Это означает тратить больше и совместно покупать больше, следовательно, эффективнее. Мы также должны помочь оборонной промышленности получить доступ к частным и государственным средствам и уменьшить регуляторное бремя и барьеры. Формирование этого стратегического мышления о безопасности требует сильного лидерства и четкого понимания срочности угроз, с которыми мы сталкиваемся. Я ожидаю, что наш Европейский совет выполнит это", – отметил президент Евросовета.

Помимо перевода экономики ЕС на военные рельсы и военной помощи Украине на саммите также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и требования европейских фермеров, которые продолжают протестовать в разных странах Евросоюза.

"Мы также рассмотрим текущее состояние миграции и разные вопросы внешних отношений", – добавил Мишель.

Как сообщал OBOZ.UA, Шарль Мишель отметил, что сейчас, спустя два года после начала полномасштабной войны в Украине, уже ясно, что страна-агрессор Россия на этом не остановится. Именно поэтому страны Европы должны быть готовы к обороне и переходить в режим "военной экономики".

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