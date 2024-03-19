'Если мы хотим мира, мы должны готовиться к войне': Мишель призвал ЕС перейти в режим военной экономики

Президент Европейского совета Шарль Мишель отметил, что сейчас, спустя два года после начала полномасштабной войны в Украине, уже ясно, что страна-агрессор Россия на этом не остановится. Так же Кремль 10 лет назад не остановился после захвата украинского Крыма и продолжает свою дестабилизирующую тактику в Молдове, Грузии, на Южном Кавказе, Западных Балканах и даже в Африке.

Именно поэтому страны Европы должны быть готовы к обороне и переходить в режим "военной экономики". Об этом Мишель написал в своей статье на сайте Euractiv, которая называется "Если мы хотим мира, мы должны готовиться к войне".

"Пора взять ответственность за нашу безопасность. Мы больше не можем рассчитывать на других или зависеть от избирательных циклов в США или где-либо", – подчеркнул он.

Мишель отметил, что страны ЕС должны укрепить свою "военную способность" как для Украины, так и для Европы, чтобы защитить демократический мир. Более сильный ЕС также будет способствовать укреплению альянса НАТО и усилит коллективную оборону.

"Хотя мы можем гордиться тем, как далеко мы зашли, мы еще многое можем и должны сделать", – добавил политик.

По словам президента Евросовета, с февраля 2022 года в ЕС активизировалось военное производство. Оборонная промышленность Европы с тех пор увеличила свои производственные мощности на 50%. Он пообещал, что Европа удвоит производство боеприпасов до более чем 2 миллионов снарядов в год до конца следующего года.

"В этом году Россия потратит на оборону 6% ВВП, тогда как ЕС все еще тратит в среднем меньше цели НАТО в 2% ВВП. В течение десятилетий Европа не инвестировала достаточно в нашу безопасность и оборону. Сегодня мы сталкиваемся с наибольшим вызовом безопасности со времен Второй мировой войны, поэтому мы должны развить нашу оборонную готовность. Это потребует радикальных и необратимых изменений в нашем мышлении о стратегической безопасности", – пишет Мишель.

Он добавил, что пока Европа укрепляет свою обороноспособность, она должна обеспечить, чтобы Украина получала то, что ей нужно на поле боя. Украинским военным срочно требуются боеприпасы, ракеты и системы противовоздушной обороны, чтобы контролировать небо.

Мишель призвал использовать европейский бюджет и сверхдоходы от замороженных активов России для закупки оружия для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Шарль Мишель заявил, что руководству Евросоюза следует вернуться к идее Европейского оборонного сообщества. Страны должны иметь общие силы по защите европейского суверенитета.

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