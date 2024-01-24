На праймериз в Нью-Гэмпшире победили Трамп и Байден: что это значит

Бывший президент США Дональд Трамп победил на праймериз Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир, тогда как президент Джо Байден одержал победу на праймериз от демократов в качестве кандидата на выборах. Это означает, что они с большой вероятностью будут бороться за пост главы государства в ноябре 2024 года.

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Об этом сообщило издание Assotiated Press. Отмечается, что главная соперница Трампа, Никки Гейли, заняла второе место.

Праймериз – это тип голосования, в котором избирается один кандидат от партии. Между избранными кандидатами проходит обычное голосование. Смысл праймериз состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голоса на основных выборах, поскольку их электорат, как правило, близок. Случается, что проигравшие на праймериз все же решают принять участие в выборах, но как независимые кандидаты, без поддержки партии.

Напомним, ранее губернатор Флориды Рон Десантис, считавшийся главным конкурентом Дональда Трампа за участие в президентских выборах от Республиканской партии, заявил, что прекращает свою борьбу. Он официально снял свою кандидатуру в пользу Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Член Демократической партии США Майк Квигли заявил, что в случае победы Трампа на президентских выборах в США он, скорее всего, сократит поддержку Киева. Сам Трамп уже не раз намекал, что знает, как остановить войну в Украине.

– Снова баллотирующийся на президентские выборы Дональд Трамп в очередной раз публично расхвалил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, известного своими пророссийскими взглядами. По словам Трампа, Орбан якобы "великий лидер в Европе".

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