Десантис снял свою кандидатуру с президентских выборов в США в пользу Трампа

Губернатор Флориды Рон Десантис, считавшийся главным конкурентом Дональда Трампа за участие в президентских выборах от Республиканской партии, заявил, что прекращает свою борьбу. Он официально снял свою кандидатуру в пользу Трампа.

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Соответствующее заявление политик озвучил в видео, опубликованном на его странице в соцсети Х (exTwitter). Десантис отметил, что у его кампании нет четкого пути к президентскому успеху.

"Если бы я мог что-то сделать для достижения благоприятного результата, больше остановок кампании, больше интервью, я бы это сделал, но я не могу просить наших поклонников добровольно тратить свое время и жертвовать свои ресурсы, если у нас нет четкого пути к победе. Соответственно, сегодня я приостанавливаю свою кампанию", – сказал Десантис.

Издание CNN назвало это событие сокрушительным ударом по перспективной карьере некогда восходящей звезды Республиканской партии Десантиса. Его неспособность оправдать высокие ожидания от своей кандидатуры вызвала волну сомнений со стороны близких союзников и советников.

Напомним, ранее Десантис высказался против присоединения Украины к НАТО. По его мнению, это добавит Вашингтону обязательств.

Он также говорил о военной помощи нашей стране. Политик считает, что "чистый чек" (на котором конкретная сумма не указана) передавать Киеву не стоит, "если он не использует рычаги влияния, чтобы завершить войну".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Рон Десантис, считавшийся главным конкурентом Дональда Трампа за участие в президентских выборах от Республиканской партии, заявил, что война России в Украине не представляет первоочередной интерес для США. Десантис также не ответил на вопрос, будет ли Киеву помогать, если станет президентом США.