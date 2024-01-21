'Слишком сильный, великий лидер': Трамп снова расхвалил пророссийского Орбана

45-й президент США Дональд Трамп, который вновь баллотируется на президентские выборы, в очередной раз публично расхвалил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, известного своими пророссийскими взглядами. По словам Трампа, Орбан якобы является "великим лидером в Европе".

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Соответствующее заявление бывший президент Соединенных Штатов выдал во время предвыборного митинга в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир). "Некоторые люди не любят его, потому что он слишком сильный. Хорошо иметь сильного человека во главе страны", – сказал Трамп.

В октябре Трамп также хвалил Орбана, однако назвал "лидером Турции" и добавил, что у него якобы есть "фронт" с Россией. Ни у Турции, ни у Венгрии нет границы с РФ. Это также произошло во время предвыборной речи в Нью-Гэмпшире.

Напомним также, ранее Трамп объяснил свои угрозы не помогать Европе в случае войны. Он в частности обвинил страны ЕС в том, что они слишком полагаются на Вашингтон, когда речь идет о расходах на оборону.

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