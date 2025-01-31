НАТО частично взяло на себя координацию военной помощи для Украины, – Стефанишина

Командование НАТО по безопасности и тренировках для Украины (NSATU) уже частично взяло на себя координацию военной помощи для Украины для борьбы с вторжением России. Эта структура была создана немецким городом Висбаден по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

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Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина в Брюсселе 30 января, передает Укринформ. По ее словам, полноценно NSATU начнет работать в феврале 2025 года.

"Это особенно важно, потому что эта миссия уже переняла частично координацию помощи на себя, и это создает достаточные условия, чтобы Украина могла чувствовать себя более или менее спокойно", – заявила Стефанишина.

Министр отметила, что NSATU имеет несколько составляющих: военно-гражданская миссия, которая координирует военную помощь Украине, а также координация тренировок для воинов ВСУ. Также командование занимается разработкой "нового видения сектора безопасности и обороны и структуры Сил обороны Украины", в соответствии со стандартами НАТО и реалиями войны.

"Это касается также определения приоритетов по развитию украинских оборонно-промышленных возможностей и закупке иностранного вооружения, которые будут зависеть от стратегии развития Вооруженных сил", – добавила Стефанишина.

Также она сказала, что "подавляющее большинство" союзников по Альянсу считает, что путь Украины к членству в НАТО необратим, как это было заявлено в итоговом документе Вашингтон

Отметим, что структура NSATU предусматривает координацию предоставления Украине обеспечения и обучения странами-членами НАТО. Соответствующий орган был создан по итогам состоявшегося в июле 2023 года саммита Альянса в Вашингтоне. В НАТО ранее объясняли, что NSATU не заменяет контактную группу по обороне Украины (формат "Рамштайн").

Как сообщал OBOZ.UA, Швеция объявила о рекордном пакете военной помощи для Украины примерно на 1,2 млрд долларов. Из них 90 млрд долларов будут направлены на производство ракет большой дальности.

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