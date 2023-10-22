Швейцария расследует финансирование ХАМАС и хочет признать его террористической организацией

Швейцарская судебная система начала расследование возможного финансирования ХАМАС из Швейцарии. Оно стартовало за несколько недель до того, как исламисты устроили нападение на Израиль 7 октября.

Соответствующее заявление сделал генеральный прокурор Швейцарии Штефан Блеттлер, однако он не раскрыл дополнительные детали. Об этом он сказал в эфире швейцарского вещателя SRF.

На данный момент известно, что генеральная прокуратура Швейцарии открыла уголовное производство по факту возможного финансирования деятельности группировки ХАМАС со стороны швейцарской пропалестинской организации.

Отмечается, что Швейцария, в отличие от ЕС и США, не классифицирует ХАМАС как террористическую организацию. Однако через четыре дня после нападения боевиков на Израиль в стране заявили, что поддерживают признание членов ХАМАС террористами. Правительство Швейцарии тогда осудило атаки, совершенные против гражданского населения Израиля из сектора Газа.

Видео дня

Однако, учитывая то, что в Швейцарии деятельность ХАМАС сейчас не запрещена, прокуратура страны должна будет доказать в суде, что его нужно классифицировать как террористическую группировку.

"Это можно доказать", – заверил прокурор Швейцарии. В то же время он признал, что такой судебный процесс займет много времени. Ускорить его можно было бы, если бы Федеральный совет страны объявил ХАМАС запрещенной террористической организацией.

Bloomberg писал о том, что признание Швейцарией ХАМАС террористической организацией нанесет удар по финансированию группы, потенциально отрезав ее от банковской системы страны.

"Однако, даже при поддержке правительства, нужно время, прежде чем Швейцария официально введет в действие свое решение, сказал представитель министерства иностранных дел. Правительство назначило рабочую группу для проведения анализа и внедрения нового статуса. Страна не имеет собственного списка террористических группировок, вместо этого ссылается на классификацию ООН, которая не включает ХАМАС, сказал спикер. Швейцарии, вероятно, понадобится новый закон", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, веб-сайт террористической организации ХАМАС ("Исламское движение сопротивления") размещен на хостинге российской компании. Речь идет о VDSina, главный офис которой находится в Москве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!