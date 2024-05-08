"На поддержку Украины это не повлияет": в ЕС оправдались из-за участия отдельных дипломатов в инаугурации Путина

Некоторые государства Европейского Союза отправили на "инаугурацию" Владимира Путина в Москву своих диппредставителей, исходя из суверенного подхода к внешней политике. Однако это "не противоречит и не ставит под сомнение" общую позицию ЕС в поддержке Украины.

Об этом заявил спикер Евросоюза Питер Стано, выступая 8 мая на брифинге в Брюсселе (Бельгия). По данным СМИ, на организованное Кремлем мероприятие 7 мая ездили шесть дипломатов из ЕС (из Франции, Венгрии, Словакии, Греции, Мальты, Кипра). Стано отказался уточнять этот список, оправдавшись, что подобные решения должны комментировать представители конкретных государств.

"Участие в "инаугурации" не ставит под сомнение согласованную политику ЕС по поддержке Украины. Это событие в Москве было скорее протокольным мероприятием, включая приглашение послов из стран по всему миру. Большинство стран-членов ЕС решили не участвовать по причинам, которые перечислил высокий представитель ЕС [Жозеп Боррель]: Путин был осужден Международным уголовным судом, нарушает международное право и Хартию ООН, создает очень репрессивную систему в самой России. Мы все – 27 стран ЕС, объявили очень четко, что мы думаем об этих так называемых президентских выборах", – завил европейский чиновник.

Он сослался на слова Борреля о том, что внешнеполитические решения относятся к компетенции государств-членов и являются их суверенным правом.

Однако, подчеркнул Стано, касательно российских "выборов" 2024 года позиция ЕС очень четкая.

"Также четка наша безусловная поддержка Украины – финансовая, экономическая, дипломатическая, военная, – на которой то и дело отмечается в выводах Европейского совета. Поэтому участие нескольких дипломатов в протокольном мероприятии, вроде того, что проходило вчера в Москве, не противоречит и не ставит под сомнение согласованную позицию ЕС, всех 27 стран-членов, в поддержке Украины в ее борьбе против преступной агрессии, которую начал Путин", – сказал спикер Евросоюза.

Как писал OBOZ.UA:

– 7 мая в Москве провели так называемую инаугурацию Владимира Путина. Журналисты издания Рolitico метко назвали это событие "днем сурка", ведь "новый президент" России принес присягу уже в пятый раз.

– В своей речи перед россиянами военный преступник в который раз заговорил о "СВО" и "исторических землях" РФ, которые "возвратились на родину".

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