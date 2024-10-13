На пляжах Ньюфаундленда нашли таинственные пятна – никто не знает, что это такое

На пляжах канадского Ньюфаундленда были найдены неизвестные пятна, которые больше всего похожи на куски плохо пропеченного теста. Эти пятна имеют непонятный для морьского пляжа запах растительного масла, хотя на ощупь они не жирные. Что это такое, специалисты Канады не знают.

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Местные власти по поводу этих пятен сохраняют полное молчание, отмечают канадские издания. В свою очередь, эксперты лишь уверенно говорят, чем эти пятна не являются.

Жители южной части Ньюфаундленда начали замечать это необычное вещество еще в начале сентября. Люди пытались понять, что это такое. Предлагались следующие варианты: морские грибы, плесень, пальмовое масло, парафиновый воск.

Кто-то из местных жителей убеждал, что это выброшенные плохими поварами "тутони" - местное блюдо из теста, которое жарят на свином смальце. Другой уверял, что это китовая амбра – то есть китовый целлюлит, используемый в парфюмерии.

Настоящие эксперты знают только, чем эти пятна не являются. В министерстве охраны окружающей среды и изменения климата Канады подтвердили, что вещество не содержит углеводородов на основе нефти или биотоплива. Министерство рыболовства и океанов Канады исключило возможность того, что это морская губка, отметив, что в нем нет биологического материала.

Считается, что первыми эти пятна нашел в бухте Пласентия Стэн Тобин, местный эколог из Шип Ков. Как и другие настоящие специалисты, он не знает, что это такое. Однако господин Тобин уверен, что кто-то это знает и хранит тайну.

По его словам, увидев эти пятна впервые, он принял их за куски стирола или пенопласта. Тобин сообщил об этом Канадской береговой охране. Но там очень быстро и безапелляционно отвергли догадку эколога о пенопласте.

"Кто-то хорошо знает, откуда это и как оно сюда попало. И они прекрасно знают, что это не должно быть здесь", – такой вывод господин Тобин сделал из ответа, полученного от береговой охраны.

Как сообщал OBOZ.UA, 3775-летняя колода, найденная в Канаде, может содержать секреты борьбы с изменением климата. Ученые отмечают, что древесина почти не потеряла содержание углерода после того, как ее закопали. То есть, эта древесина почему-то не разлагается.

Также мы ранее цитировали исследователей, уверяющих, что климат нанес сокрушительный удар планете и Земля на пороге катастрофы.

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