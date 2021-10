На Канарских островах усилилось извержение вулкана: поток лавы угрожает нескольким городам. Фото и видео

В главной трещине вулкана Кумбре Вьєха на острове Ла Пальма (Канарские острова, Испания) открылся новый источник выбросов. Лава вытекшая из него уже покрыла 709 гектаров земли, затронула 1005 зданий, из которых 870 остались разрушенными окончательно.

Как сообщило испанское издание El Comercio, на выходных вулкан вновь начал проявлять активность и у него открылась уже третья трещина, из которой также вытекает лава. Она движется по направлению к Атлантическому океану, ширина потока достигает почти один километр (чтобы посмотреть снимки и ролики, доскрольте страницу до конца).

Издание отметило, что вновь сформировавшийся поток лавы угрожает нескольким городам.

Как отметили журналисты, новая трещина открылась практически сразу после того, как власти Испании заявили о том, что ситуация на острове под контролем и он вскоре сможет вновь принимать туристов. После же открытия новой трещины, правительство страны признало, что "не знает чем закончится данное извержение вулкана". В то же время, местные спасательные службы приведены в готовность, а люди городов, которые могут оказаться под потоком лавы, предупреждены о возможной эвакуации.

Vídeo de dron a las 1030 tras la apertura de un nuevo foco de emisión en la fractura / Drone video at 1030 after new vent opened in the fracture zone @ES_UCL @UOBFlightLab @unipa_it pic.twitter.com/q65T157fUg