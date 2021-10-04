На Канарских островах усилилось извержение вулкана: поток лавы угрожает нескольким городам. Фото и видео

Елена Расенко
Елена Расенко
Мир
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На Канарских островах усилилось извержение вулкана: поток лавы угрожает нескольким городам. Фото и видео

В главной трещине вулкана Кумбре Вьєха на острове Ла Пальма (Канарские острова, Испания) открылся новый источник выбросов. Лава вытекшая из него уже покрыла 709 гектаров земли, затронула 1005 зданий, из которых 870 остались разрушенными окончательно.

Как сообщило испанское издание El Comercio, на выходных вулкан вновь начал проявлять активность и у него открылась уже третья трещина, из которой также вытекает лава. Она движется по направлению к Атлантическому океану, ширина потока достигает почти один километр (чтобы посмотреть снимки и ролики, доскрольте страницу до конца).

Издание отметило, что вновь сформировавшийся поток лавы угрожает нескольким городам.

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Как отметили журналисты, новая трещина открылась практически сразу после того, как власти Испании заявили о том, что ситуация на острове под контролем и он вскоре сможет вновь принимать туристов. После же открытия новой трещины, правительство страны признало, что "не знает чем закончится данное извержение вулкана". В то же время, местные спасательные службы приведены в готовность, а люди городов, которые могут оказаться под потоком лавы, предупреждены о возможной эвакуации.

Также, жителей региона, где происходит извержение попросили не приближаться на опасное расстояние к лаве и самому вулкану, а также защищать носоглотку от попадания в нее вредных испарений.

Жителям острова рекомендуется закрыть двери, окна, жалюзи и находиться в комнатах, расположенных в глубине домов, а также отключить от питания отопление и вентиляцию. Согласно инструкциям, жители также не должны пользоваться телефоном.

Людям советуют избегать длительного пребывания на улице.
Лава стала вытекать из еще одного жерла.
Вулкан Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма (Канарские острова, Испания) начал извергаться 19 сентября 2021 года.
Извержением затронуто около 8% острова Ла Пальма.

Известно, что извержение вулкана затронуло около 8% территории острова. Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности.

Как сообщал OBOZREVATEL, вулкан Кумбре-Вьеха не давал о себе знать более 50 лет.

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