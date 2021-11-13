В субботу, 13 ноября, на границе с Беларусью погиб польский военный. Он служил в 17-й Великопольской механизированной бригаде.

Об этом сообщается в Twitter командования указанной бригады. Смерть наступила в результате несчастного случая.

Отмечается, что во время несения службы имела место случайная стрельба, которая и привела к гибели военного.

В командовании заверили, что третьи лица к инциденту не причастны.

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Отметим, что на белорусско-польской границе сейчас наблюдается миграционный кризис. Множество мигрантов пытаются попасть в Польшу. Есть множество свидетельств, что их туда свозят белорусские силовики.

Напомним, что в ночь на 13 ноября группа людей пыталась пересечь границу Польши со стороны Беларуси. Один из них был найден мертвым.

Подробнее о том, что происходит на границе и угрозах для Украины, читайте в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский объявил о планах оградиться от Беларуси пятиметровым забором.