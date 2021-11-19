На границе Беларуси и Польши может начаться война, – оппозиционер Лебедько

На границе Беларуси с Польшей, которую пытаются штурмовать мигранты, могут возникнуть предпосылки для настоящей войны. Это даст возможность России открыто ввести в Беларусь свои регулярные войска.

Такое мнение в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL высказал беларусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько. "Это может превратиться в вооруженное столкновение", – предупредил он.

Оппозиционер озвучил три возможных сценария развития событий, один из которых, наиболее негативный, может начаться с роковой случайности. "Может произойти все что угодно. Может погибнуть беларусский пограничник или пограничник Польши. И это может спровоцировать развитие военного конфликта. Это уже запах откровенной войны", – пояснил он.

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По мнению Лебедько, в реализации такого сценария есть интерес Российской Федерации, поскольку в таком случае она будет иметь возможность направлять в Беларусь уже не "зеленых человечков" – военных без опознавательных знаков, – а вооруженные силы. Формальным основанием послужат военно-политические договоренности между режимами в РФ и в Беларуси.

В этом контексте политик напомнил о том, что "российские стратегические бомбардировщики Ту-160, носители ядерного оружия, уже летают в районе Беларуси".

Полную версию блиц-интервью с Анатолием Лебедько читайте здесь.

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