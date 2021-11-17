Лебедько: Лукашенко пытается поднять значимость для Путина, из-за мигрантов может развязаться война

Попытка организовать в ЕС очередной кризис с мигрантами на первых порах выглядела успешной. Польша и Литва не были готовы к такой гибридной атаке самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, но Европа быстро пришла в себя и теперь диктатору грозят проблемы.

История с беженцами на границе с Польшей может стать началом войны между Беларусью-Россией и Евросоюзом. Также не исключено, что ситуация может послужить отвлекающим маневром, чтобы скрыть приготовления президента страны-агрессора Владимира Путина к большой спецоперации на территории Украины.

Такое мнение в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL высказал беларусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько. Далее приводим его прямую речь.

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Лукашенко пытается решить несколько задач. Одна из них – заставить ЕС пойти на переговорный процесс на его условиях. Дескать, "не буду я отправлять никаких парламентеров в Вену на встречу высокого уровня", которую инициировала Австрия как площадку для диалога (22 ноября в Вене под эгидой федерального канцлера Австрии пройдет конференция с участием России, действующих властей Беларуси и беларусской оппозиции, цель которой – налаживание диалога. – Ред.): "Я хочу, чтобы вы приехали ко мне, и я диктовал условия".

Для него очень важно быть победителем в этой ситуации. Это особенно важно для его окружения, для военных чиновников.

Мигранты накапливались в Беларуси, и общественное мнение было явно не на стороне Лукашенко. Именно поэтому в последнее время он предпринял организованные походы на Варшаву, эскалацию, усиление напряжения.

В этой ситуации Лукашенко пытается поднять свою значимость для Кремля, так как он выполняет функцию прямого противостояния с Евросоюзом. Это соответствует интересам Путина, потому как на фоне Лукашенко, который воюет с Западом, Путин может смотреться совсем по-другому. У него есть шансы повысить свое влияние на Лукашенко и, возможно, выступить в роли посредника в переговорном процессе между Западом и Лукашенко.

Ставки очень высоки – и для Лукашенко, и для Кремля, и для Европейского Союза, и для граждан Беларуси.

Если в начале Лукашенко владел инициативой, а Литва, Польша и Латвия не были готовы к этой гибридной атаке, то впоследствии они предприняли ряд контрмер. И это становится уже проблемой для Лукашенко, а не для этих стран.

Фактически Европейскому Союзу сейчас приходится сдавать экзамен, насколько он может быть консолидированным. Решается вопрос, будут санкции или нет, если да, то в каком объеме.

Первый сценарий: ситуация может быть откручена до 9 ноября, когда произошла эскалация. Это означает не организовывать новую колонну мигрантов.

Второй сценарий: ситуация может быть откручена до конца мая, когда все, собственно, и началось. То есть ликвидировать эти лагеря беженцев – организованно через авиакомпании Ирака и Сирии отправлять этих людей обратно.

Может быть еще и третий сценарий – это может превратиться в вооруженное столкновение. А это уже запах откровенной войны. Может произойти все что угодно. Например, погибнуть беларусский пограничник или пограничник Польши. И это спровоцирует развитие военного конфликта.

В этом есть определенный интерес и России – усложнить отношения так, чтобы в Беларусь можно было бы направить не каких-то "зеленых человечков", а просто вооруженные силы РФ, поскольку есть договоренности с Лукашенко.

Мы уже видим, что российские стратегические бомбардировщики Ту-160, носители ядерного оружия, летают в районе Беларуси.

Это может быть отвлекающим маневром от некоей большой спецоперации на российско-украинском фронте. Это может быть контролируемым сценарием.

Сейчас внимание мирового сообщества, Евросоюза в значительной степени приковано к тому, что происходит на беларусско-польской и беларусско-литовской границе. А это позволяет россиянам в большей тишине готовить масштабное вторжение в Украину.

Я бы не исключал, что потоки мигрантов управляемы. Ведь эти лагеря на границе закрыты. Туда невозможно прийти ни независимой прессе, ни простым людям. Есть уже несколько историй, когда беларусы пробовали туда пройти, чтобы предложить какую-тот помощь, поддержку и забрать хотя бы детей. Но их туда никто не пускает. Эти лагеря под полным контролем военных.

Это означает, что этот лагерь, условно говоря, могут организованно доставить от границы с Польшей на границу с Украиной.

Россия заинтересована в том, чтобы Лукашенко провел конституционную реформу в Беларуси (Статус правительства немного усилится. – Ред.), и некий ирано-казахстанский вариант был реализован в стране, чтобы Лукашенко немного отошел в сторону. Слишком много у него токсичности.

Сейчас много беларусов, как никогда, плохо относятся к РФ, отношения с Россией они переводят на поддержку Путиным Александра Лукашенко. Путин забирает токсичность Лукашенко на себя.

Опрос, проведенный российским ВЦИОМ, привел к абсолютно неожиданным результатам: в Беларуси среди зарубежных политиков Ангела Меркель более популярна, чем Путин. В стратегическом плане это плохо для России.

Задача Лукашенко – сохраниться у власти и сохранить за собой полный контроль на как можно больший срок, а значит, отпустить кремлевский поводок.

А интерес Путина – укоротить этот поводок, чтобы сохранить свой контроль над Беларусью, но, возможно, уже через свое большее присутствие в парламенте, у которого будет больше полномочий, либо через президента. Пусть с меньшими полномочиями, но находящегося под контролем России и не такого токсичного.