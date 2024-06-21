На фоне угрозы войны за Тайвань: США и Китай ведут первые за пять лет переговоры относительно ядерного оружия – Reuters

США и Китай впервые за пять лет возобновили полуофициальные переговоры на уровне неправительственных делегаций по ядерным вооружениям. Двухдневные консультации состоялись в марте в конференцзале одной из гостиниц в Шанхае.

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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на участников американской делегации. Толчком к началу переговоров стала ситуация вокруг Тайваня.

По словам двух американских делегатов, представители Пекина заверили, что не будут прибегать к угрозам применить ядерное оружие из-за тайваньского вопроса.

Соответствующие заявления со стороны Китая прозвучали после того, как их американские коллеги выразили обеспокоенность по поводу возможности, что Пекин может использовать ядерное оружие или угрожать его использованием в случае поражения в конфликте с Тайванем. Как извесно, Пекин считает Тайвань своей территорией.

Представители Китая заявили, что уверены в способности китайской армии достичь победы в конфликте с Тайванем без использования ядерного оружия и заверили, что такой сценарий не состоится.

"Они сказали, что абсолютно уверены в том, что способны победить в борьбе за Тайвань, не применяя ядерного оружия", – заявил один из организаторов переговоров, ученый и руководитель аналитического центра Pacific Forum Дэвид Санторо.

Делегации также обсуждали вопросы модернизации ядерного оружия и увеличения арсеналов обеих сторон. Китай объясняет рост своей ядерной мощи программой модернизации устаревшего оружия и необходимостью сохранения баланса в лице угрозы США и их союзников, которые также расширяют свои арсеналы.

Участники переговоров второго плана (Track Two) обычно включают бывших чиновников и ученых, которые могут говорить авторитетно о позиции своего правительства, даже если они не принимали непосредственного участия в ее формулировке. Официальные переговоры между правительствами известны как Track One.

Ранее сообщалось, что Китай продолжает расширять свои запасы ядерного оружия быстрее других стран мира. Только в 2023 году ядерный арсенал Китая вырос с 410 до 500 боеголовок.

Напомним, секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил, что в случае провала российской оккупационной армии в войне против Украины диктатор Владимир Путин может приказать о применении ядерного оружия. В таком случае речь может идти о тактическом ядерном оружии, направленном против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, что на встрече с пропагандистами 5 июня российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил использовать ядерное оружие и призвал Запад "не относиться легкомысленно" к ядерной доктрине страны-агрессора.

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