Китай расширяет свой ядерный арсенал быстрее других стран: в SIPRI озвучили цифры

Китай продолжает расширять свои запасы ядерного оружия быстрее других стран мира. Только в течение 2023 года ядерный арсенал Китая вырос с 410 до 500 боеголовок.

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На сегодняшний день Пекин продолжает увеличивать производство ядерного оружия. Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института по исследованию проблем мира (SIPRI).

По словам старшего научного сотрудника программы SIPRI по оружию массового уничтожения Ганса Кристенсена, Китай расширяет свой ядерный арсенал быстрее любой другой страны.

Стоит отметить, что текущие возможности Китая позволяют предположить, что до 2030 года у него на вооружении может появиться не меньше межконтинентальных баллистических ракет, чем у РФ или США. В то же время ожидается, что китайские запасы ядерных боеголовок все равно останутся гораздо меньше, чем у Соединенных Штатов или России.

"Из общего мирового запаса, составлявшего примерно 12 121 боеголовку в январе 2024 года, около 9585 находились в военных запасах для потенциального использования. По оценкам, 3904 из этих боеголовок были развернуты на ракетах и ​​самолетах – на 60 больше, чем в январе 2023 года, а остальные находились в центральном хранилище. Около 2100 развернутых боеголовок баллистических ракет находились в состоянии повышенной боевой готовности. Почти все эти боеголовки принадлежали России или США, но считается, что впервые Китай имеет некоторые боеголовки в состоянии повышенной боеготовности", – говорится в отчете SIPRI.

Напомним, секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко заявил, что в случае провала российской оккупационной армии во войне против Украины диктатор Владимир Путин может отдать приказ о применении ядерного оружия. В таком случае речь может идти о тактическом ядерном оружии, направленном против Украины.

Ранее сообщалось, что на встрече с пропагандистами 5 июня российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил использовать ядерное оружие и призвал Запад "не относиться легкомысленно" к ядерной доктрине страны-агрессора.

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