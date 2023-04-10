В Альпах на леднике Армансетт сошла лавина: есть погибшие и раненые. Видео

Во французских Альпах 9 апреля на леднике Армансетт произошло схождение лавины. В результате этого по меньшей мере четыре человека погибли, еще несколько человек получили ранения.

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Об этом на своем канале в Twitter сообщил министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин. По его словам, инцидент произошел днем, на месте работали спасатели (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Глава МВД государства выразил соболезнования семьям погибших.

"В середине дня на леднике Армансетт в Альпах сошла лавина. По предварительным данным, 4 человека погибли и несколько получили ранения. Спасатели еще работают. Спасибо за их действия. Мнения о пострадавших и их близких", – говорится в сообщении французского чиновника.

Президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter отметил, что спасательные службы еще продолжают поиск людей, которые могли застрять в снегу.

"На леднике Армансетт в Альпах лавина привела к жертвам. Мы думаем о них и их семьях. Чтобы найти людей, которые все еще застряли в снегу, мобилизованы наши спасательные силы. Их сопровождают и наши мысли", - написал лидер страны.

Издание BFMTV сообщило, что сошедшая на леднике Армансетт лавина стала одной из самых серьезных за последние двадцать лет во Франции. По данным журналистов, инцидент произошел в 11:27 по местному времени.

Среди погибших – два горных гида. Ранения якобы получил один человек, а еще восьмерых удалось спасти. Еще два человека пока числятся пропавшими без вести.

Представитель местной власти Верхней Савойи Эммануэль Коканда отметил, что люди, с которыми произошла трагедия, катались на лыжах в горах. Чиновник добавил, что личности жертв еще устанавливают.

Коканда отметил, что лавина была широкая и покрывала собой площадь в один километр на 500 метров на высоте 3500 метров. Пока причины схода лавины расследуются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 9 апреля в городе Марсель (Франция) обрушился четырехэтажный жилой дом. Перед разрушением здания раздался сильнейший взрыв.

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