На бывшего президента Франции Николя Саркози, осужденного в прошлом году по "делу о прослушивании", надели электронный браслет. Таким образом, уже в этот понедельник, 10 февраля, Саркози предстанет перед Парижским уголовным судом с браслетом на ноге.

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Об этом сообщает Le Parisien. Как отмечает издание, это впервые, когда экс-президент Франции признан виновным по уголовному делу. Поэтому "нет сомнения, что в суде внимание непременно привлекут лодыжки" Саркози.

Дело "о прослушивании", по которому бывший президент уже признан виновным, лишь косвенно связано с делом о "деньгах из Ливии", по которому в понедельник Саркози будет в суде.

Согласно приговору суда, 70-летний Саркози должен год находиться под ночным домашним арестом (в приговоре суда указано три года, два из которых условно). Ему разрешено выходить из дома только в электронном браслете, и только с 8 до 20 часов. А по понедельникам, средам и четвергам – до 21:30, так как в эти дни он должен быть в суде по "ливийскому делу".

Как сообщал OBOZ.UA, в конце января 29-му президенту Франции исполнилось 70 лет. Когда-то Саркози был одним из самых влиятельных лидеров Европы, однако теперь его имя ассоциируется только со скандалами, коррупционными делами и неоднозначными политическими высказываниями о независимости Украины. Его путь от президента до фигуранта многочисленных уголовных расследований – это история падения, которая затронула и его семью.

С браслетом на ноге Саркози из-за "дела о прослушивании": экспрезидент признан виновным в попытке повлиять и получить конфиденциальную информацию от магистрата Кассационного суда в обмен на обещание получить престижную должность в Монако. Приговор был вынесен еще в мае 2023 года, а 7 февраля была рассмотрена и отклонена его апелляционная жалоба.

Саркози заявил, что "решил смириться с глубокой несправедливостью, которая была совершена в его отношении".

Экс-президент сразу сможет подать заявление на условно-досрочное освобождение, потому что во Франции это разрешено лицам за 70 лет. Но ему грозит куда более суровый приговор – по "ливийскому делу" он может получить 10 лет тюрьмы.

Дело начали рассматривать в январе этого года, оно касается вероятного ливийского финансирования его предвыборной кампании 2007 года. Более подробно о возможном заговоре Саркози с ливийским диктатором Муаммаром Каддафи мы писали здесь.

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