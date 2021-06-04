На берегу Черного моря в Турции выпал снег. Фото

В четверг, 3 июня, в нескольких провинциях Турции на побережье Черного море выпал снег. В некоторых местах толщина снежного покрова превысила четыре сантиметра.

Осадки выпали в ряде высокогорных деревень черноморских провинций – Ардахан, Ризе, Болу, сообщает телеканал TRT (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Заснежило также популярный горнолыжный курорт на вулкане Эрджиес в провинции Кайсери в центре Турции.

"Еще вчера была прекрасная погода. Утром мы проснулись – все вокруг в снегу. Это не зима, а лето, июнь!" – расказали местные жители.

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