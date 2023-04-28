На Аляске разбились два американских военных вертолета, есть погибшие: появились подробности

На Аляске потерпели крушение два американских военных вертолета, которые возвращались из тренировочного полета. Вследствие этого трое солдат погибли, а четвертый – пострадал.

Видео дня

Об этом сообщает АР. Авария произошла в районе Хили. На каждом вертолете AH-64 Apache в момент крушения находилось по два человека.

Двое солдат погибли на месте крушения, а третий скончался по дороге в госпиталь в Фэрбенксе. Четвертый солдат находится в больнице с травмами.

Имена погибших не разглашаются до тех пор, пока их родственники не будут уведомлены.

Вертолеты принадлежали 1-му штурмовому батальону 25-го авиационного полка в Форт-Уэйнрайт, базирующемся недалеко от Фэрбенкса.

"Это невероятная потеря для семей этих солдат, их однополчан и для дивизии. Наши сердца и молитвы обращены к их семьям, друзьям и близким", – заявил генерал-майор Брайан Эйфлер, командующий 11-й воздушно-десантной дивизией.

Причина крушения на данный момент расследуется.

Стоит отметить, что это вторая авария с участием военных вертолетов на Аляске в этом году.

В феврале два солдата получили ранения, когда вертолет Apache перевернулся после взлета из Талкитны. Самолет был одним из четырех, направлявшихся на объединенную базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже из Форт-Уэйнрайт.

Хили расположен примерно в 16,09 км к северу от национального парка и заповедника Денали или примерно в 402 км к северу от Анкориджа.

Напомним, в Броварах Киевской области в среду, 18 января, в одном из районов города упал вертолет. В результате произошел взрыв, после которого начался пожар. Среди погибших – один ребенок, а также министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники и экипаж вертолета. Кроме того, были травмированы 25 человек, в том числе 10 детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты расшифровали черный ящик, который нашли на месте авиакатастрофы вертолета с руководством МВД в Броварах Киевской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!