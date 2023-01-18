Сравнил россиян с евреями, а запад – с Гитлером: Лавров сделал циничное заявление и пожаловался на посягательство деколонизации России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чья страна убивает украинцев и бомбит мирные города, цинично сравнил западные страны с диктатором нацистской Германии Адольфом Гитлером. При этом он соврал, что якобы против России развязали войну.

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Также одиозный политик заявил, что Запад якобы хочет деколонизировать Россию. Слова Лаврова цитирует пропагандистское издание ТАСС.

В больном воображении Лаврова США якобы создали коалицию из европейских страны и ведут войну против России. При этом он выдал, что западные страны якобы повторяют политику Адольфа Гитлера.

"Как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской Империи, как Гитлер мобилизовал, захватил и поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас тоже Соединенные Штаты сформировали коалицию из практически всех европейцев, и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны. С той же самой задачей, задачей окончательного решения русского вопроса", – сказал одиозный российский политик.

Кроме того, он пожаловался, что западные политики желают России стратегического поражения. При этом Лавров сравнил россиян с евреями, выдав, что сейчас кто-то хочет "решить русский вопрос".

Так же как Гитлер хотел окончательно решить еврейский вопрос, сейчас, если вы почитаете западных политиков, они однозначно говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение. В некоторых изданиях политологи активно рассуждают о том, что нужно деколонизировать Россию, она слишком большая, мешает нам здесь", – выдал Лавров.

Напомним, Лавров исключил возможность переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он назвал неприемлемыми для России требования, предъявляемые украинским лидером.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна-агрессор Россия хочет сесть за стол переговоров на своих условиях. Для этого Кремль угрожает новой волной эскалации. Командование РФ пытается пойти на такой шаг, потому что понимает, что их замысел в отношении Украины провалился.

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