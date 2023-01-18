"Результат многолетней подготовки США": Лавров обвинил в войне в Украине Запад

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Запад в развязывании войны в Украине. Он заявил, что все это часть многолетней подготовки США и их союзников к глобальной гибридной войне против России.

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Об этом Лавров заявил сегодня на заседании министерства иностранных дел РФ. По его словам, это началось с введения против России первых санкций в 2014 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Происходящее сейчас в Украине – результат многолетней подготовки США и их сателлитов к началу глобальной гибридной войны против Российской Федерации. Собственно, никто этого особо и не скрывает", – сказал Лавров.

Как известно, 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину с целью оккупации территории и свержения власти. Однако украинский народ дал достойный отпор, сорвав первоначальные планы врага.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на экономическом форуме в российском Санкт-Петербурге показали схему административно-территориального расчленения Украины в случае ее оккупации в результате так называемой специальной военной операции. Схема рассчитана на "переходный период" (3-5 лет) и включает оккупацию западных областей Украины.

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