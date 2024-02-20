'Мы продолжаем призывать': МИД Германии, Швеции, Финляндии и Норвегии вызвали российских послов из-за убийства Навального

После убийства в России оппозиционного политика Алексея Навального министерства иностранных дел стран ЕС начали массово вызывать российских послов. Дипломатические ведомства требуют освобождения всех политических заключенных и проведения открытого расследования по факту смерти Навального.

Российских послов в свои ведомства уже вызвали МИД Германии, Швеции, Финляндии и Норвегии. Об этом пишут ряд европейских СМИ.

По информации издания Spiegel, МИД Германии вызвало посла России Сергея Нечаева, так как смерть Навального вызывает вопросы на международном уровне, и Кремль до сих пор отказывается предоставить какую-либо конкретную информацию.

Министерство восприняло смерть Навального, отсидевшего три года в тюрьме, как возможность призвать к освобождению всех политически заключенных в России. Также в МИД Германии заявили, что шокированы арестами россиян только из-за того, что те возлагают цветы к памятникам.

В пресс-службе правительства Швеции заявили, что МИД страны также вызвало посла России в связи со смертью российского оппозиционного политика Навального. Кроме того, Швеция выступила с инициативой ЕС изучить возможности нового режима санкций, направленного на внутренние репрессии в РФ.

"ЕС должен принять меры против политического притеснения в России. Это особенно важно с учетом того, что 16 февраля Алексей Навальный скончался в российской тюрьме", – заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём.

Министерство иностранных дел Финляндии также решило вызвать посла России по поводу смерти Алексея Навального. В дипломатическом ведомстве заявили, что хотят напомнить послу об ответственности России и потребовать полного и прозрачного расследования.

Вслед за МИД других стран в Финляндии призвали к освобождению всех политических заключенных в России.

По словам пресс-секретаря норвежского МИД Ане Йорем, ведомство также вызывает российского посла в связи с убийством Навального. В МИД заявили, что в разговоре с представителем РФ будет изложена норвежская позиция относительно ответственности Кремля за смерть и содействие открытому расследованию.

Кроме того, норвежские власти собираются повторить свой призыв к освобождению всех политических заключенных в России.

Напомним, российский политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии 16 февраля. В РФ заявили, что заключенному якобы стало плохо после прогулки, он потерял сознание.

Позже команда Алексея Навального подтвердила его смерть. Пресс-секретарь российского оппозиционера сообщила, что матери Навального выдали справку, где указано, что он скончался 16 февраля в 14:17 по местному времени (11:17 по Киеву). В России начались первые задержания участников акций в память о Навальном.

Как сообщал OBOZ.UA, 17-18 февраля в российской столице Москве политическое руководство страны-агрессора проводило совещания, связанные с убийством за решеткой оппозиционера Алексея Навального. В России обсуждали методы продолжения зачистки влиятельных лиц в кругу оппозиции.

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