Израиль нанес новые удары по объектам "Хезболлы" в Бейруте: вспыхнул пожар
В ночь на 2 октября Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте. На юге города был виден дым, а в ЦАХАЛ перед атакой призвали местных жителей эвакуироваться подальше от "опасных объектов, принадлежащих "Хезболле", потому что они вскоре будут атакованы.
Известно о не менее пяти ракетах, прилетевших в южную часть Бейрута рано утром в среду, 2 октября. Подробности сообщают CNN и The Times of Israel.
Так, о взрывах в Бейруте ночью сообщали находящиеся в городе корреспонденты CNN. После них над южной частью столицы Ливана поднялся дым.
Перед тем в Армии обороны Израиля призвали жителей домов, расположенных вблизи "опасных объектов, принадлежащих Хезболле, против которых Силы обороны в скором времени нанесут удары", эвакуироваться подальше. Впоследствии в ЦАХАЛ подтвердили, что наносят удары по объектам "Хезболлы" в нескольких южных пригородах Бейрута, и пообещали впоследствии обнародовать больше деталей.
К эвакуации жителей южной части Бейрута ЦАХАЛ призвал ночью – до 3 часов ночи – когда, отметили в CNN, "вероятно, многие спят". Там также напомнили, что за последние недели в Ливане было перемещено около миллиона человек. Тысячи перемещенных нашли убежище именно в Бейруте, в том числе в зданиях школ на юге города.
Между тем в The Times of Israel со ссылкой на источник в ливанских службах безопасности сообщил о по меньшей мере пяти израильских ударах по южному пригороду Бейрута рано утром в среду после двукратного призыва к мирным жителям пригорода Бейрута Дахии "очистить территории вокруг определенных зданий" .
"По меньшей мере пять израильских ударов нанесли южные окрестности Бейрута", – отметил анонимный собеседник издания.
Также The Times of Israel сообщает о пожарах на местах прилетов.
"Израильские военные говорят, что "пока они наносят удары по объектам террористов Хезболлы в Бейруте", – добавило издание.
Напомним, 30 сентября стало известно, что ЦАХАЛ начал наземное вторжение на юге Ливана и нанес удары по Сирии и сектору Газа.
Также в Армии обороны Израиля заявили, что "Хезболла" планировала повторить прошлогоднее нападение ХАМАСа, именно это побудило Израиль начать наземную операцию.
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