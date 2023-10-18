'Мы ожидали большей поддержки от Ирана': в ХАМАС сетуют на отсутствие координации со стороны 'старшего брата'

Высокопоставленный чиновник ХАМАС Мусса Абу Марзук пожаловался на отсутствие координации со стороны Ирана. Он заявил, что боевики ожидали большей поддержки и участия "старшего брата" в продолжающейся войне террористической группировки с Израилем.

Об этом сообщает The Times of Israel. Абу Марзук заявил, что "никакой координации с Ираном нет, только переговоры".

И это несмотря на давнюю стратегию "объединения полей сражений" между палестинскими террористическими группировками и "Хезболлой" в секторе Газа, на Западном Берегу и Ливане под координацией Ирана.

Стоит отметить, что министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан пригрозил "последствиям" Израилю, который продолжил наносить удары по террористам ХАМАС в секторе Газа. В Тегеране заявили, что фронт сопротивления может прибегнуть к "превентивным действиям" в ближайшие часы.

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В субботу, 14 октября, Иран разместил пост в социальных сетях, в котором предупредил, что Израиль должен прекратить "военные преступления и геноцид" в Секторе Газа. В случае игнорирования Израилем этого предостережение, Иран заявил, что ситуация может выйти из-под контроля с "дальновидными последствиями".

Напомним, что накануне премьер Израиля Беньямин Нетаньяху анонсировал приближение "нового этапа" в войне с ХАМАС. В ЦАХАЛ отметили, что подготовка завершена, в то же время признали, что на наземное вторжение в Сектор Газа может повлиять ряд событий: эвакуация палестинцев и напряжение на северной границе страны.

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