'Россия хочет сорвать выборы в Молдове': Кишинев обратился за помощью к ЕС

В парламенте Молдовы призвали Европейский Союз помочь остановить попытки страны-агрессора России повлиять на ситуацию в государстве. Москва, как уверены в Кишиневе, планирует сорвать проведение в Молдове референдума о вступлении в ЕС, а также повлиять на результаты президентских выборов, которые состоятся осенью 2024 года.

Об этом сказал спикер парламента Молдовы Игорь Гросу на конференции глав парламентов стран Евросоюза, которая состоялась в Испании. Кишинев пригласили на мероприятие в качестве страны-кандидата на вступление в ЕС.

Политик призвал представителей европейский государств помочь стране "продолжить борьбу за демократию, модернизацию и прогресс". Он напомнил, что страна осенью проведет референдум, инициированный президентом Майей Санду, чтобы подтвердить "неотвратимость процесса интеграции в Европейский Союз".

"Однако мы уверены, что РФ всеми способами попытается сорвать этот процесс. Используются изящные современные методики с использованием искусственного интеллекта и информационных каналов для введения в заблуждение общественного мнения, создания паники и беспорядков. Среди целей этих масштабных дезинформационных кампаний – повлиять на результаты президентских выборов и сорвать европейский курс Республики Молдова", – говорится в сообщении Гросу.

Спикер подчеркнул, что поддержка, оказанная Украине, означает и поддержку Молдовы, ведь "страны решили оторваться от бывшей империи и жить в свободном, мирном и процветающем мире".

"Это наш цивилизованный выбор. Я уверен, что вместе нам удастся. Это будет нелегко, но с большим умом, терпением и настойчивостью мы обеспечим, что наше будущее и наших детей будут в мире и процветании", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Молдовы Адриан Ефрос сказал, что Россия не отказалась от своих намерений захватить Молдову. Кремль просто изменил тактику и ведет полномасштабную гибридную войну. При этом никаких признаков военной угрозы нет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!