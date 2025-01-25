'Мы – миротворцы': глава МИД Италии заверил, что ЕС и США будут способствовать справедливому миру, а не ее поражению Украины

Страны Евросоюза неделимы в стремлении к справедливому миру в Украине. Соответственно, Италия вместе с другими государствами ЕС придерживается политики, которая приведет к справедливому миру, а не поражению Украины.

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Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на мероприятии своей партии "Вперед, Италия" в Милане. Он подчеркнул, что Италия никому не враг и не воюет, а "выступает только как миротворец".

В частности, господина министра попросили прокомментировать заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Италия не может участвовать в возможных переговорах по завершению войны РФ против Украины из-за ее якобы антироссийской позиции.

"Если мы говорим, что Россия должна уважать международное право, это не значит, что мы враги России. Мы никому не враги, мы выступаем только как миротворцы. Мы не воюем с Россией, а только защищаем право Украины оставаться независимой. Все мы в ЕС будем играть роль в установлении мира и, вместе с США, будем поддерживать политику, которая приведет к достижению именно справедливого мира, а не к поражению Украины", – заявил Таяни.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, несмотря на свои ультраправые взгляды, и раньше, и сейчас поддерживает Украину. Она уже десятки раз встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским, и теперь у Рима есть все шансы стать ключевым игроком в отношениях ЕС и США, в том числе и в вопросах о войне в Украине. По крайней мере, так считают эксперты.

Кстати, ранее Мэлони сказала, что Дональд Трамп не покинет Украину, потому что это было бы ошибкой с его стороны. Он обладает способностью совмещать дипломатию и сдерживание, и, скорее всего, так будет действовать и сейчас.