'Это было бы ошибкой': Мелони выразила убеждение, что Трамп не покинет Украину

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не покинет Украину, потому что это было бы ошибкой с его стороны. Он обладает способностью совмещать дипломатию и сдерживание, и, скорее всего, так будет действовать и сейчас.

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Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мэлони в четверг, 9 января, на пресс-конференции. Ее цитирует издание ANSA.

"Честно говоря, я не предусматриваю отход Трампа от Украины. Я не вижу этого в его заявлениях", – сказала Мэлони.

Она отметила, что Трамп неоднократно говорил о "мире силой" и это согласуется с ее утверждениями, что единственный способ заставить Россию сесть за стол переговоров – создать сложную ситуацию на местах.

Премьер-министр Италии отметила, что новоизбранный президент США обладает способностью совмещать дипломатию и сдерживание. По мнению Мэлони, так будет и в случае с Украиной.

"Он может двигаться вперед к решению, но я не считаю, что это означает отказ от Украины, что было бы ошибкой, с моей точки зрения", – добавила Джорджа Мэлони.

Напомним, 4 января премьер Италии Джорджа Мелони встретилась с Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Это была неформальная встреча, но она укрепила надежду сторонников Мэлони на то, что премьер Италии станет посредником Трампа в Европе.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление избранного президента США Дональда Трампа о членстве Украины в НАТО. Глава государства посоветовал не делать скорых выводов относительно политики Соединенных Штатов.