'Мы должны срочно перевооружить Европу': фон дер Ляйен подвела итоги саммита в Лондоне относительно Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита европейских лидеров в Лондоне заявила, что "важно подготовиться к самому худшему". Она также призвала срочно перевооружить Европу.

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Соответствующее заявление фон дер Ляен сделала после завершения саммита. В частности, она описала встречу как "хорошую и откровенную дискуссию".

Также она сказала, что необходимо перевооружать Европу и Европейская комиссия предложит план на Европейском совете 6 марта.

"Мы должны срочно перевооружить Европу", – заявила фон дер Ляен.

По словам главы Еврокомиссии, лидеры обсудили необходимость всеобъемлющих гарантий безопасности Киеву, в том числе предоставление Украине сильной позиции и обеспечение ее средствами для "укрепления и защиты".

Урсула фон дер Ляен добавила, это касается как экономического выживания, так и военной устойчивости Украины.

"Мы должны усилить оборону… Мы должны сделать огромный шаг вперед. Сейчас нам крайне важно увеличить расходы на длительный период. Это для безопасности Европейского Союза. В геостратегической среде, в которой мы живем, мы должны готовиться к худшему", – сказала она, добавив, что необходим четкий план со стороны ЕС и общеевропейский подход.

Глава Еврокомиссии также обратилась к президенту США Дональду Трампу со словами:

"Мы готовы вместе с вами защищать демократию, отстаивать принцип верховенства закона, согласно которому нельзя вторгаться к соседу или силой менять границы. В наших общих интересах предотвратить будущие войны".

Как сообщал OBOZ.UA, 2 марта в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров, посвященный вопросам безопасности в Европе и предстоящим гарантиям безопасности для Украины. Инициатором встречи выступил премьер-министр Кир Стармер. В Великобритании выразили надежду, что саммит позволит приблизиться к установлению справедливого и устойчивого мира в Украине.

Премьер-министр Польши Дональд Туск по результатам саммита в Лондоне заявил, что "Европа очнулась". По его словам, союзники имеют единую позицию по помощи Украине и не поддадутся шантажу России.

Стармер заявил, что Великобритания подписала ссуду на 2 млрд фунтов стерлингов, которые будут финансироваться из замороженных российских активов. Это позволит Украине использовать средства для закупки ракет ПВО. Он также заявил, что РФ нужно посадить за стол переговоров, однако нельзя разрешить ей диктовать свои условия. По словам Стармера, Европа не будет признавать договоренности типа "Минских".

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