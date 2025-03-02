'Европа проснулась': Туск заявил, что Запад не поддастся шантажу Путина, и призвал не допустить раскола с США

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя результаты саммита европейских лидеров в Лондоне, заявил, что "Европа очнулась". По его словам, союзники имеют единую позицию по помощи Украине и укреплению восточной границы НАТО.

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Соответствующее заявление Туск обнародовал 2 марта на официальной странице в соцсети X. "Европа очнулась. ЕС, Украина, Великобритания, Норвегия, Турция – все в один голос говорят о помощи Украине, необходимости тесного трансатлантического сотрудничества и укрепления восточной границы", – написал он.

Премьер-министр Польши назвал встречу в Лондоне "исторической" и сказал, что она прошла в момент "большого вызова для всей Европы, а не только для ЕС и Украины", передает The Guardian.

"Нет никаких сомнений в том, кто является агрессором, а кто подвергся агрессии, и на чьей стороне Европа", – сказал он иподтвердил, что речь шла о "взятии на себя большей ответственности" за финансирование вооруженных сил и обороны европейскими странами.

Он повторил, что Польша является страной с наибольшими расходами в НАТО с ВВП в 4,7%, и добавил, что он рад, "что все больше стран выходят за рамки слов и деклараций… и увеличивают расходы".

Туск также отверг любые предположения о длительном расколе между Европой и США, заявив, что "мы не можем этого допустить".

"К счастью, все без исключения и независимо от эмоций, которые мы можем испытывать, хотят, чтобы наши трансатлантические отношения между ЕС и США были максимально крепкими", – сказал польский премьер.

Говоря о саммите Европейского совета, который состоится на следующей неделе, он заявил, что смотрит на него с "осторожным оптимизмом", полагая, что он "пошлет очень четкий импульс, показывающий Путину и России, что никто здесь, на Западе, не намерен поддаваться его шантажу и агрессии".

Как сообщал OBOZ.UA, 2 марта в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров, посвященный вопросам безопасности в Европе и предстоящим гарантиям безопасности для Украины. Инициатором выступил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В стране выразили надежду, что встреча позволит приблизиться к установлению справедливого и устойчивого мира в Украине.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен по итогам саммита заявила о необходимости "готовиться к худшему" и срочно перевооружить Европу.

Стармер по итогам саммита заявил, что Россию нужно посадить за стол переговоров, однако нельзя разрешить ей диктовать свои условия. Он также подчеркнул, что Европа не будет признавать договоренности типа "Минских".

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