'Мы будем упорно работать': сенатор США сказала, когда Конгресс примет помощь Украине

Большинство Конгресса поддерживают Украину. В то же время остаются те, кто не соглашается с уровнем расходов на помощь.

Такое мнение сенатор США от Республиканской партии Джонни Эрнст высказала в интервью Радио Свобода во время визита в Киев. По ее мнению, в Палате представителей проголосуют за пакет помощи для Украины в течение нескольких следующих недель.

По ее словам, в документ внесут несколько поправок.

"Как только Палата примет эти изменения, законопроект снова вернется в Сенат. Я надеюсь, что это произойдет в течение нескольких следующих недель, и сенаторы будут усердно работать, чтобы обеспечить его прохождение", – пообещала Эрнст.

Вспоминая о правках к законопроекту, предложенных спикером нижней Палаты Конгресса Майком Джонсоном, о предоставлении помощи Украине в кредит, сенатор предположила, что "такое предложение может сработать".

Эрнст напомнила, что в феврале 2024 года была среди сенаторов, которые поддержали пакет помощи Украине.

"Я горжусь тем, что поддерживаю Украину, и считаю, что этот дополнительный пакет помощи чрезвычайно важен", – подчеркнула сенатор.

Как сообщал OBOZ.UA, Конгресс Соединенных Штатов Америки должен как можно быстрее принять решение по законопроекту, предусматривающему выделение дополнительной помощи для Украины. Из-за того, что американские законодатели так долго затягивают с одобрением документа, Украина теряет позиции на передовой. Об этом сказала спикер администрации главы Штатов Карин Жан-Пьер во время брифинга в понедельник, 8 апреля.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что законодатели работают над пакетом помощи Украине и планируют включить туда важные "инновации" по сравнению с законопроектом, представленным президентом США Джо Байденом. В частности, речь может идти о предоставлении помощи в кредит якобы с целью уменьшения беспокойства республиканцев.

В Белом доме призвали Джонсона вынести на голосование именно тот одобренный в Сенате законопроект.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!