Белый дом призвал Джонсона вынести на голосование одобренный Сенатом проект с помощью Украины $60 млрд

У президента США Джо Байдена отреагировали на заявление спикера Палаты представителей США Майка Джонсона о возможных "инновациях" в пакете помощи Украине. Белый дом призвал Джонсона вынести на голосование законопроект, одобренный в Сенате.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для прессы в понедельник, 1 апреля. Она не стала вдаваться в детали по поводу "гипотетической" возможности того, что Конгресс утвердит какой-то другой вариант проекта с помощью Украины, а не тот, который подал в парламент США президент Джо Байден.

"Мы очень четко заявили. Мы считаем, что спикер должен внести на рассмотрение законопроект с дополнительным финансированием потребностей нацбезопасности, который, очевидно, включает в себя поддержку Украины, гуманитарную помощь, поддержку Израиля и Индо-Тихоокеанского региона. Это все, что он должен сделать", – заявила спикер администрации Байдена.

Жан-Пьер уточнила, что речь идет именно о документе, предусматривающем более $60 млрд для Украины, и подчеркнула, что этот законопроект уже получил значительную поддержку в Сенате.

"Мы считаем, что у него будет поддержка большинства от обеих партий в зале Палаты представителей", – в очередной раз выразила уверенность спикера Белого дома.

На вопрос журналистов, готов ли президент Джо Байден подписать вариант республиканцев с теми "инновациями", о которых говорил спикер Джонсон, если он будет принят обеими палатами Конгресса, Жан-Пьер сказала, что не будет делать "гипотетические оценки".

Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в воскресном интервью Fox News заявил, что Палата представителей Конгресса США работает над пакетом помощи Украине и планирует включить туда важные "инновации" по сравнению с законопроектом, представленным президентом США Джо Байденом. В частности, речь может идти о предоставлении помощи в кредит якобы с целью уменьшить беспокойство республиканцев.

Как известно, одобрение Конгрессом США более 60 млрд. помощи Украине блокируют республиканцы в Палате представителей. Белый дом неоднократно предостерег, что это существенно вредит военным усилиям Киева на поле боя.

Как сообщал OBOZ.UA:

Глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер рассказал, что Джонсон пообещал вынести на голосование пакет помощи Украине после завершения пасхальных каникул 9 апреля, о чем сказал генсеку НАТО со словами о поддержке Украины.

Президент Владимир Зеленский 28 марта провел телефонный разговор с Майком Джонсоном, рассказав о ситуации на фронте и подчеркнув, что быстрое принятие пакета помощи для Украины критически важно.

Счетная палата правительства США в конце марта опубликовала отчет об аудите переданной Украине помощи, по итогам которой рекомендовала американскому правительству ввести процесс более эффективного отслеживания финансирования.

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