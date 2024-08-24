'Мы будем с вами и дальше': Харрис поздравила украинцев с Днем Независимости

Кандидатка в президенты США от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис обратилась к украинцам в субботу, 24 августа, в День Независимости. Она поздравила граждан Украины с праздником и пообещала и дальше поддерживать наше государство.

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Соответствующее сообщение появилось на странице Харрис в соцсети Х. "Мы и дальше будем с Украиной в ее борьбе за свободу против агрессии России", – написала она.

Политик отметила, что в День Независимости Украины Соединенные Штаты присоединились к чествованию общих ценностей, которые каждый день мужественно отстаивает украинский народ. Это независимость, суверенитет и свобода, за которые сражаются украинцы.

Президент США Джо Байден тоже поздравил Украину с Днем Независимости. Американский лидер заверил, что наша страна останется свободной.

Как сообщал OBOZ.UA, к торжествам по случаю крупнейшего государственного праздника 24 августа в центре Киева присоединились высокие гости: президент Польши Анджей Дуда и премьер Литвы Ингрида Шимоните. Глава литовского правительства выступала на украинском языке, пожелав украинцам победы.

Польский президент выразил уверенность, что объединившись в своих усилиях и борьбе, украинский народ отстоит свою независимость. Дуда заявил, что война вскоре завершится победой над тиранией.

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