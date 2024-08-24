'Украина будет свободной страной': Байден поздравил украинцев с Днем независимости

Президент США Джо Байден поздравил Украину с Днем Независимости. Американский лидер заверил, что наша страна останется свободной.

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Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома. В разговоре с президентом Владимиром Зеленским 23 августа Байден "подтвердил это сообщение и выразил твердую поддержку Америки народу Украины".

"Завтра, когда народ Украины будет отмечать свой День Независимости, пусть будет ясно: когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня это все еще свободная страна. И война закончится тем, что Украина останется свободным, суверенным и независимым государством", – убежден президент США.

Он выразил гордость тем, что США всячески поддерживают Украину в борьбе, а также отметил, что украинцы отстаивают ценности, общие с американцами и всем миром.

Напомним, в разговоре с Зеленским Байден анонсировал новый пакет военной помощи, детали которого Вашингтон раскроет уже в ближайшее время. Новый транш помощи Силам обороны будет содержать ракеты ПВО для защиты критической инфраструктуры Украины, оборудование для борьбы с беспилотниками, противотанковые ракеты для защиты от скользящей тактики России на поле боя, боеприпасы для солдат на передовой и мобильные ракетные системы для использования вблизи линии фронта.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Нацполиции предупредили о высокой вероятности задачи страной-агрессором многочисленных ракетных обстрелов по территории Украины в День Независимости Украины. Все подразделения ведомства готовы к обеспечению мер усиленной безопасности в условиях военного положения

– Согласно опросу КМИС, независимость Украины по состоянию на 2024 год поддерживает абсолютное большинство украинцев. Количество наших соотечественников, тяготеющих к объединению с Россией, сократилось до рекордно минимальных показателей и не достигает половины процента.