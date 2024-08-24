Украина 24 августа 2024 отмечает 33 годовщину восстановления Независимости. К торжествам по случаю крупнейшего государственного праздника в центре Киева присоединились высокие гости: президент Польши Анджей Дуда и премьер Литвы Ингрида Шимоните.

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Глава литовского правительства выступала на украинском языке, пожелав украинцам победы, которую Украина будет праздновать вместе со всем цивилизованным миром, а также "со светом, газом и без русни". Речь Шимоните транслировалась в прямом эфире из центра Киева.

К украинцам, которые 24 августа отмечают уже 33-ю годовщину провозглашения, а скорее возобновление Независимости, литовская премьер обратилась на украинском языке.

"Как и весь цивилизованный мир – восхищаюсь вами и искренне вам благодарна. Защищая свою землю, вы защищаете нас всех. Желаю вам веры, стойкости и, конечно, победы. Я не только надеюсь – я верю, что день победы обязательно наступит" , – подчеркнула Шимоните.

Она отметила, что Литва делала все возможное, чтобы приблизить победу Украины, и продолжит делать это, пока свет не одолеет тьму.

"Делаем и будем делать все, чтобы приблизить победу. Победу света над тьмой... которую будем праздновать вместе. Со светом, газом и без русни", – отметила Шимоните.

Выступление она завершила словами "Слава Украине!", услышав в ответ многоголосое "Героям Слава!".

Напомним, ранее министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что после начала украинской операции в Курской области Россия передислоковывает туда войска из Калининграда, красноречиво демонстрируя, чего стоят громкие заявления российских властей об "угрозе НАТО" и войне со всем Западом. Также он отметил, что этой операцией украинцы явно унизили Путина.