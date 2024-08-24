Дуда прибыл с визитом в Киев в День Независимости Украины. Видео

Утром 24 августа президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом в Киев. Глава государства примет участие в мероприятиях, посвященных Дню Независимости Украины.

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Польского президента встретили на железнодорожном вокзале. Соответствующее видео на странице в соцсети Х опубликовала канцелярия президента Польши.

"В 33-ю годовщину Независимости Украины в торжествах принимает участие Президент Республики Польша", – сообщили в канцелярии.

О визите не было объявлено заранее из соображений безопасности. При этом никаких подробностей, в том числе конкретного графика, не сообщалось.

В то же время польские СМИ сообщили, что в течение дня Дуда проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Стоит отметить, что это уже пятый по счету визит Дуды в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, президент Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Независимости Украины. Он подчеркнул, что наше государство – земля, данная Богом, которую никому невозможно отдать.

24 августа 2024 года Украина отмечает уже 33 года своей независимости. Каждый из них стал важным этапом в становлении украинской государственности, политической и общественной идентичности. Чем запомнился этот период, читайте в материале OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден поздравил Украину с Днем Независимости. Американский лидер заверил, что наша страна есть и останется свободной, а также выразил гордость, что Штаты всячески поддерживают Украину в борьбе против агрессора.