Россия пытается диктовать условия переговоров с Украиной перед инаугурацией Трампа: в ISW объяснили, на что делает ставку Кремль

Кремль стремится диктовать условия любых потенциальных "мирных" переговоров с Украиной в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Манера, в которой он пытается установить свои условия для переговоров, ясно показывает, что цели России остаются неизменными и по-прежнему равносильны полной капитуляции Киева.

Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По мнению аналитиков, о таких намерениях свидетельствуют и намеки путинских приспешников о потенциальном предложении "заморозить текущую линию фронта".

Отмечается, что российский диктатор Владимир Путин, похоже, не более готов идти на уступки будущей администрации Трампа, чем нынешней администрации. Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 13 ноября заявила, что западные чиновники "лгут о своей заинтересованности в мире в Украине" и что "мир" якобы может быть достигнут только тогда, когда Запад прекратит оказывать военную помощь Киеву.

"Так Россия продолжает утверждать, что Запад должен прекратить все положения военной помощи Украине в качестве предварительного условия для "мирных" переговоров", – считает ISW.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил 13 ноября, что начало президентства Трампа не изменит принципиально позицию США относительно Украины и что любые предложения о заморозке линии фронта "даже хуже", чем выгодные для РФ Минские соглашения, которые последовали за первым вторжением российских войск в Украину в 2014 году.

"Превентивное отклонение Лавровым потенциального предложения заморозить текущую линию фронта еще раз свидетельствует о том, что Россия не заинтересована в смягчении своего подхода или требований на переговорах и сохраняет свою цель полной капитуляции Украины, которую Путин четко обозначил в июне 2024 года", – подчеркнули аналитики.

По их словам, заявления Захаровой и Лаврова также подрывают недавние попытки Путина симулировать заинтересованность в готовности "восстановить" американо-российские отношения с новой администрацией президента США. Вместо этого они указывают на то, что он, вероятно, считает само собой разумеющимся, что администрация Трампа "будет считаться с интересами и предпочтениями Кремля" без каких-либо уступок или выгод взамен.

"Российские официальные лица, в частности, сделали эти заявления на фоне сообщений о том, что администрация Трампа намерена назначить "украинского посланника мира для руководства переговорами о прекращении войны" и объявлений о нескольких назначениях Трампа в кабинет нацбезопасности, что предполагает, что Россия сохранит свои цели в Украине независимо от состава новой администрации Трампа", – подытожили ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, глава общественной лиги Украина – НАТО Сергей Джердж подчеркнул, что мирные инициативы Трампа по урегулированию войны в Украине выглядят странно. Если речь идет о разделе страны и территориальных уступках, это лишь отсрочит продолжение войны на время.

