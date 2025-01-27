'Может случиться уже этой весной': дипломат изобразил неблагоприятное для Фицо развитие событий в Словакии. Видео

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не хочет внеочередных выборов, потому что понимает, что проиграет оппозиции. На всякий случай он все же к ним готовится и пугает ими население. Не исключено, что уже этой весной правительство Фицо может потерять поддержку парламента и исчезнуть.

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Об этом в эфире OBOZ.Talk сказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, постоянный представитель Украины при Европейском Союзе с 2008 по 2010 год Андрей Веселовский. В настоящее время, по его словам, у Фицо нет преимущества в парламенте.

"Преимущество Фицо сейчас в парламенте, ноль голосов – 75 на 75. Никаких серьезных решений он провести не может. Достаточно одному из его коалиции перекинуться на противоположную сторону, или сделать себе какую-нибудь серьезную операцию, лечь в больницу и правительство Фицо исчезает. Мы не можем исключать, что это произойдет уже этой весной", – сказал он.

Все соцопросы в Словакии указывают на то, что действующий глава правительства проигрывает оппозиции эти выборы.

"Именно поэтому он и не хочет внеочередных выборов, но ими пугает. Каждый третий день он говорит: "Вот будем сейчас проводить внеочередные выборы. Любые выборы – это в целом нагрузка на население. Люди говорят, ну сколько же можно этих выборов, это первое. Во-вторых, всякие выборы можно в той или иной степени сфальсифицировать. Фицо готовится на всякий случай к этим внеочередным выборам, но он их очень не хочет", – отметил Веселовский.

Дипломат добавил, что все авторитарные правители, чтобы спастись от недовольства граждан, говорят, что во всем виноваты "негодяи за границей". Так и Фицо говорит, что мирные протесты в стране – это якобы подготовка к Майдану, к госперевороту, и что якобы есть представители, участвовавшие в Революции Достоинства в Украине и во время протестов в Грузии.

"И это делает Фицо. Он говорит, что это украинцы прислали своих агентов и они вас подстрекают. Они-то могут подстрекать, но если граждане всем довольны, то их невозможно подстрекать. Суть в том, что 100 тысяч для Словакии – это все равно, что миллион для Украины. Страна небольшая, там нет 5 миллионов населения. Выходят на улицы не только студенты, которых всегда во всем обвиняют, или какие-то литераторы. Там не наберется 100 тысяч писателей в Словакии", – заявил Веселовский.

По его словам, на протесты выходят люди, которые своим обыденным трудом зарабатывают деньги и чувствуют, что их обманывают.

Как сообщал OBOZ.UA, Веселовский отметил, что люди в Словакии и Сербии очень недовольны действующей властью во главе с Робертом Фицо и Александром Вучичем, потому начали устраивать митинги и акции протеста. Граждане начали понимать, что правительства тратят все меньше средств на социальные нужды и больше узурпируют власть.

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