'Правительства паразитировали на сложившемся до них благоустройстве': дипломат объяснил природу массовых протестов в Словакии и Сербии. Видео

Люди в Словакии и Сербии очень недовольны действующей властью во главе с Робертом Фицо и Александром Вучичем, потому начали устраивать митинги и акции протеста. Граждане стали понимать, что правительства тратят все меньше средств на социальные нужды и больше узурпируют власть.

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Об этом в эфире OBOZ.Talk сказал Андрей Веселовский – дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, постоянный представитель Украины при Европейском Союзе с 2008 по 2010 год. По его словам, Словакия и Сербия больше всего из стран Европейского Союза паразитировали на том благоустройстве, которое сложилось до них, в начале 2000-х годов.

"Произошло расшатывание социальной ткани, которая существовала последние 25-30 лет. Тогда постепенно улучшалось социальное благоустройство граждан, отстраивалась инфраструктура, инфляция была незначительная, безработицы практически не было. И наконец граждане почувствовали, что что-то не так. А что не так? Европейские правительства в целом, а Словакия и Сербия больше всего, паразитировали на том благоустройстве, которое заключался до них. Начали меньше денег давать на социальные нужды и больше узурпируют власть", – сказал он.

В Словакии триггером к протестам стал рост цен на электроэнергию и газ. Это произошло, потому что правительство Фицо вело заведомо неправильную политику, это была политика шантажа.

Украина неоднократно предупреждала, что в декабре 2024 года транзит российского газа в Словакию через нашу территорию будет остановлен. Причина проста – это соглашение дает России большие прибыли, а мы не можем во время войны кормить российскую военную машину нашими деньгами и человеческими жизнями.

"Фицо представил это как вину Украины. Но очевидно, что это не вина Украины. Например, Австрия также получает газ из того же газопровода. Австрийское правительство, зная о предупреждении Украины, еще полтора года назад начало сознательно переходить на другие источники газа. Они в Европе есть, так же это может сделать и Словакия, но сознательно этого не делает. И, следовательно, в Австрии цены практически не поднялись, и есть газ. В Словакии цены ощутимо поднялись. Вот и источники ситуации в Словакии", – отметил Веселовский.

Но газ – это толчок к протестам, а главная причина в том, что люди стали осознавать, что коррумпированное и политически предательское правительство живет за счет людей.

Фундамент протеста – это несогласие с политикой Роберта Фицо, который отгораживается от связей и помощи Украине, демонстрируя свою лояльность к Москве. Он сознательно не сделал конверсию своих газовых прибылей и потому поставил страну в плохую экономическую ситуацию.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Словакии Роберт Фицо 25 января заявил, что не планирует уходить в отставку в связи с массовыми протестами. Он подчеркнул, что правительство можно изменить, только если состоятся выборы.

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