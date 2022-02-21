Может потребоваться переливание крови: в РФ заявили, что Жириновский в тяжелом состоянии

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Состояние лидера "Либерально-демократическая партии" (ЛДПР) Владимира Жириновского остается тяжелым. Ему может потребоваться переливание крови.

При этом политик уже получил отрицательный тест на COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Степень поражения легких Жириновского составляет 50-75%. Отмечается, что у него диагностировали двусторонний отит, а также анемию средней степени.

Несмотря на то, что лидер "ЛДПР" лежит на противопролежневом матрасе, медики переворачивают его дважды в день.

Врачи также пытаются поднять уровень железа в организме Жириновского медицинскими препаратами, но, возможно, потребуется переливание крови.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, Жириновский был госпитализирован в одну из больниц Москвы, у него диагностировали коронавирус. Ранее лидер ЛДПР сделал аж 8 прививок российской вакциной.

Как рассказал политолог Максим Жаров, Жириновскому якобы уже нашли преемника в партии – бывшего президента России, а сейчас заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. По его словам, ЛДПР перестанет что-либо из себя представлять без Жириновского, поэтому там могут провести ребрендинг.

Позже стало известно, что состояние больного коронавирусом Жириновского оценивается как стабильно тяжелое. У политика диагностировали серьезные воспалительные процессы в головном мозге.

Тем временем российская Либерально-демократическая партия направила патриарху Русской православной церкви Кириллу письмо. В нем содержится призыв молиться за лидера политсилы Владимира Жириновского, которого госпитализировали с коронавирусом.