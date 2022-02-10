В России заявили об ухудшении состояния Жириновского: ему уже начали искать "преемника"

Состояние больного коронавирусом лидера ЛДПР Владимира Жириновского остается тяжелым с отрицательной динамикой. Ситуация осложняется наличием у него диабета.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По информации источников канала, у политика прогрессирует дыхательная недостаточность, сатурация на уровне 90-91%.

"Правое легкое поражено примерно на 30%, левое на 50%, но площадь заражения увеличивается. Организм не держит сахар, поэтому Жириновскому колют инсулин", – говорится в сообщении.

При этом лидер ЛДПР считает себя здоровым и противится лечению, чтобы продолжать неинвазивную вентиляцию легких, ему дают успокоительное.

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Как рассказал сайту "Утро.ру" политолог Максим Жаров, Жириновскому якобы уже нашли приемника в партии – бывшего президента России, а сейчас заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

По его словам, ЛДПР перестанет что-либо из себя представлять после Жириновского, поэтому там могут провести ребрендинг.

Пока что временно заменить председателя может вице-спикер российской Госудумы Борис Чернышов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жириновский был госпитализирован в одну из больниц Москвы, у него диагностировали коронавирус. Ранее лидер ЛДПР сделал аж 8 прививок российской вакциной.