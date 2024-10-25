'Монголия нарушила обязательство, не арестовав Путина': в МУС передали дело в Ассамблею государств-участников

В Международном уголовном суде пришли к выводу, что Монголия нарушила Римский устав, когда не арестовала российского диктатора Путина. Как государство-участник Римского устава, она должна было задержать президента страны-агрессора, когда тот приехал 3 сентября 2024 года в Улан-Батор.

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Об этом говорится на сайте МУС. Как отмечается, в четверг, 24 октября, Палата предварительного производства приняла решение передать дело относительно Монголии в Ассамблею государств-участников.

"Палата предварительного производства Международного уголовного суда признала, что Монголия, не задержав Путина, когда он находился на ее территории, и не передав его Суду, не выполнила просьбу Суда по вопросу сотрудничества, вопреки положениям Римского устава, тем самым препятствуя Суду выполнять свои функции и полномочия в соответствии со статьей 87(7) Устава", – говорится в сообщении.

Таким образом, Монголия помешала МУС осуществлять свои функции и полномочия, отметили в пресс-релизе.

"Учитывая серьезность отказа Монголии сотрудничать с Судом, Палата сочла необходимым передать вопрос на Ассамблею государств-участников", – добавили в учреждении.

Отмечается также, что государства-участники и те, кто признает юрисдикцию Суда, обязаны задержать и выдавать лиц, подпадающих под ордер МУС, независимо от официальной должности или гражданства.

Ранее представитель МУС Фади эль-Абдалла рассказал, какими могут быть варианты решения судей МКС по такому делу (безотносительно к Монголии). По его словам, судьи могут решить, что было сотрудничество или что его не было и нет необходимости предпринимать какие-либо действия по этому поводу.

И третий возможный теоретический вариант, как отметил представитель, отсутствие сотрудничества и принятие решения о целесообразных действиях Ассамблеей государств-участников.

Как известно, 2 сентября Путин прибыл с официальным визитом в столицу Монголии Улан-Батор, где провел переговоры с президентом Ухнагийном Хурелсухом. Монголия признает юрисдикцию МКС, выдавшего в марте 2023 года ордер на арест Путина. Как государство-участник Римского устава должна было задержать Путина.

После игнорирования ордера МУС на арест Путина власти Монголии объяснили свое решение "связанными руками". Мол, энергетическая зависимость ставит страну, зажатую между Россией и Китаем, в затруднительное положение.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в МИД Украины заявили, что Монголия, не выполнившая ордер МУС, нанесла тяжелый удар международной системе правосудия.

– По данным Bloomberg, официальный Улан-Батор заранее дал гарантии Москве, что Путин не будет арестован на ее территории.

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