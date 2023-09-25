'Много точек пересечения': Машовец объяснил, что Россия хочет получить от КНДР и Ирана

Россия хочет получить от КНДР и Ирана средства для дальнейшего ведения войны против Украины. Речь идет не только о беспилотниках.

Такое заявление сделал военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец. Об этом он сказал в интервью проекту "Орестократия".

"В первую очередь те вещи, в которых сейчас нуждаются в Кремле в смысле ведения в дальнейшем войны с Украиной. Это средства ведения войны, подразумеваются в первую очередь технические, это боеприпасы, определенные виды вооружения, военной техники. Мы можем с вами долго говорить о том, какие именно. В первую очередь это касается боеприпасов к артиллерийским системам и беспилотным летательным аппаратам разного назначения – но я бы в этом смысле не ограничивался исключительно именно этими типами и видами ВВТ, – но и возможностей снабжения Ираном для нужд Кремля и других типов и видов ОВТ", – сказал он.

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Константин Машовец добавил, что вопрос об отдельных видах вооружения можно решить без приезда министра обороны или на уровне разведок.

В общем, вопросы сотрудничества Кремля, Тегерана и Северной Кореи носят комплексный характер.

"Это не ограничивается исключительно "шахедами" или 122-миллиметровыми снарядами для гаубиц российских. Это только то, что мы видим на поверхности, но там в глубине достаточно много таких точек пересечения, где они затрагивают интересы друг друга на более глубоком уровне. В частности, во время визита Шойгу в Тегеран состоялись не только встречи с президентом Исламской Республики, министром обороны, начальником Генштаба вооруженных сил. Представители разведывательных специальных служб провели между собой "творческую встречу". Поэтому я бы не ограничивал (их сотрудничество) исключительно БПЛА или боеприпасами – это то, что на слуху и что зафиксировано в публичной сфере информационной. Они сотрудничают в другом измерении", – пояснил он.

Следует отметить, что министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу во время визита в Тегеран побывал на выставке оружия аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Это произошло 20 сентября.

Как писал OBOZREVATEL:

– 10 сентября директор израильской разведывательной службы "Моссад" Давид Барнеа заявил, что Иран якобы намерен продать Российской Федерации ракеты малой и большой дальности в дополнение к БПЛА, которые уже используются оккупантами в полномасштабной войне против Украины.

– В Израиле также сообщили, что Иран строит секретный военный аэродром на юге Ливана.

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