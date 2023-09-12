Иран строит секретный военный аэродром на юге Ливана, – министр обороны Израиля

Иран строит секретный военный аэродром на юге Ливана. Он находится в 20 км от Израиля.

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Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, сообщают Vesty. По его словам, это – секретная база, которая создана для выполнения террористических задач против израильских объектов (чтобы просмотреть фото и карту, доскролльте до конца страницы).

Глава израильского военного ведомства показал спутниковые фото высокого разрешения, на которых видны флаги, поднятые на территории военного объекта Ирана и группировки Хизбалла.

"Это – аэродром военного назначения, для террористических целей. И находится он всего в 20 км от Израиля, в Келат-Джабур на юге Ливана. Земля – ​​ливанская, контроль – иранский, цель – Израиль. Если дело дойдет до прямого столкновения, мы, не колеблясь, применим всю смертоносную мощь ЦАХАЛа. Хизбалла и Ливан заплатят очень высокую цену", – сказал Галант во время своего выступления на конференции по вопросам безопасности в университете Райхмана.

Он добавил, что Иран в настоящее время представляет наиболее серьезную угрозу не только для Израиля, но и для региональной стабильности и мирового порядка в целом.

"Он стремится заполучить ядерный потенциал военного характера и находится ближе, чем когда-либо к созданию собственной бомбы. Используя геополитические изменения на Ближнем Востоке, Иран проводит географический и идеологический захват соседних стран, ведет террористическую деятельность по всему миру и пытается разрушить существующие государства", – добавил Галант.

Кроме того, он заявил, что иранский режим ведет против Израиля необъявленную войну на истощение. Причем, как на северной, так и на южной границе.

"Это происходит в Ливане – неоднократные провокации со стороны Хизбаллы на северной границе Израиля. Дерзкие и опасные диверсии боевиков проводятся при поддержке Ирана", – отметил Галант.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал провокационные заявления об Иране и его региональной политике. Он заявил о попытках Ирана воссоздать Персидскую империю.