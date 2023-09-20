Договаривается о новых поставках? Шойгу прибыл в Тегеран и осмотрел иранские беспилотники и ракетные комплексы. Фото и видео

Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу в ходе визита в Тегеран побывал на выставке оружия аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Это произошло 20 сентября.

Прокремлевские пропагандистские СМИ со ссылкой на МО похвастались, что руководитель ведомства осмотрел различные образцы оружия. Также он расписался в книге почетных гостей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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В РФ отчитались, что Шойгу показали:

– иранские ракетные комплексы;

– беспилотные летательные аппараты, в том числе новые;

– средства ПВО;

– баллистические ракеты большой и средней дальности;

– "трофейные БПЛА американского производства".

Напомним, что военнослужащие страны-агрессора прилетели в Иран за день до этого (19 сентября). Там у них запланированы переговоры. Шойгу заявил, что диалог развивается "особенно интенсивно", а отношения двух стран должны выйти на "новый уровень".

В медиа озвучивают мнение, что Москва хотела бы заключить сделку с Тегераном о поставках иранской военной техники и БК для ВС РФ.

Как писал OBOZREVATEL:

– 10 сентября директор израильской разведывательной службы "Моссад" Давид Барнеа заявил, что Иран якобы намерен продать Российской Федерации ракеты малой и большой дальности в дополнение к БПЛА, которые уже используются оккупантами в полномасштабной войне против Украины.

– В Израиле также сообщили, что Иран строит секретный военный аэродром на юге Ливана.

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