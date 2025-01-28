'Мне нравятся тендерные войны': Трамп заявил, что Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил корпорация Microsoft ведет переговоры о приобретении социальной сети TikTok. Также глава Белого дома добавил, что надеется увидеть тендерную войну со стороны компаний, которые позволят китайской платформе продолжить работу в Соединенных Штатах.

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При этом в Microsoft отказалась от комментариев после заявлений американского президента. Об этом сообщает CNN.

Трамп объяснил, что новая администрация заинтересована в том, чтобы компании вели торговую войну за приобретение соцсети TikTok. В таком случае, уверен президент, удастся заключить наиболее выгодную сделку.

"Мне нравятся тендерные войны, потому что вы заключаете лучшую сделку. Мы очень заинтересованы, потому что это очень четко. Это очень ясно, если я подпишу, то кто-то это купит, заплатит много денег, создаст много рабочих мест, сохранит платформу открытой и сделает ее очень безопасной. Если я не подпишу, то она закроется", – сказал Трамп.

Спустя несколько часов после своей инаугурации Трамп издал указ, откладывающий исполнение спорного закона о запрете TikTok на 75 дней . Закон требует, чтобы социальная сеть была запрещена в США, если только она не продается покупателю из Америки или одного из ее союзников.

По информации издания NPR, в покупке TikTok заинтересована группа инвесторов, в которую входит Microsoft. По предварительным данным, сделка предусматривает сохранение ByteDance миноритарной доли в TikTok, в то время как "алгоритм приложения, сбор данных и обновления программного обеспечения будут контролироваться Oracle".

По словам одного из анонимных источников NPR, серверная сеть Oracle уже обеспечивает большую часть функционирования TikTok. Также источники утверждают, что потенциальная сделка может позволить Oracle "эффективно отслеживать и контролировать то, что происходит с TikTok", а также "минимизировать китайское владение".

Ранее Трамп заявил, что ведет переговоры с несколькими людьми о покупке социальной сети TikTok. Глава Белого дома заверил, что окончательное решение о будущем популярного приложения будет принято в течение следующих 30 дней.

Напомним, 18 января доступ к социальной сети TikTok на территории США был ограничен. Приложение стало недоступным менее чем за два часа до вступления официального запрета в силу. Таким образом около 170 миллионов американцев остались без доступа к популярной соцсети.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цанки заявил, что Европе следует рассмотреть возможность запрета социальной сети TikTok в Европе по примеру США. По его словам, эта китайская социальная сеть распространяет дезинформацию, фейковые новости и влияет на результаты выборов.

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